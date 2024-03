Imago Dei Festival: Syrien als Schwerpunkt

Mit einem Syrien-Schwerpunkt startet Nadja Kayali, scheidende Intendantin des Kremser Festivals "Imago Dei", in ihre dritte und letzte Saison, die unter dem Motto "Freiheit" steht. Am Samstagabend gab es im Klangraum Minoritenkirche sakrale Gesänge aus Syrien in syro-aramäischer Sprache und gregorianische Choräle zu hören - ein durchaus spezielles Programm. "Maria Orientalis. Musikalische Seelenverwandtschaften" war das Konzert übertitelt.