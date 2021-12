Die größeren Häuser in Linz starten mit Premieren und Ausstellungspräsentationen, aber doch auch etlichen Änderungen im Programm in die Tage vor Weihnachten. So verzichtet etwa Phönix-Intendant Harald Gebhartl auf seine letzte Regiearbeit als Intendant, in den Museen werden einige Ausstellungen länger als geplant gezeigt.

Im Landestheater beginnt der Reigen am Samstag mit der von Schauspielchef Stephan Suschke inszenierten Premiere von "Mephisto" im Schauspielhaus. "Ein bisschen Ruhe vor dem Sturm" feiert am 26. Dezember Premiere auf der Studiobühne, bevor das Musical "Priscilla - Königin der Wüste" am Neujahrstag auf die Bühne im Musiktheater kommt.