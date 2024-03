Kunst, die der NS-Zeit trotzte

Rund 80 Werke werden ab 20. März im Lentos zu sehen sein, und jedes hat eine eigene Geschichte. Die Schau widmet sich mehreren Kunstdepots, darunter jenem im Salzbergwerk Altaussee, in dem die geraubten, aus ganz Europa zusammengetragenen Kunstwerke untergebracht waren, mit denen Hitlers "Führermuseum" in Linz bestückt werden sollte; dann dem Franz-Josef-Erbstollen in Lauffen bei Bad Ischl, wo das Bundesdenkmalamt Werke der Wiener Museen wie dem Belvedere und dem Kunsthistorischen Museum - nach vorherigen Stationen u.a. in der Kartause in Gaming in Niederösterreich - vor Zerstörung zu schützen versuchte. Daneben habe es etliche provisorische Notdepots in Gaststätten im Salzkammergut gegeben.

Für Lentos-Vizedirektorin Elisabeth Nowak-Thaller ist die Reise der Bilder eine Weiterführung der Schau "Wolfgang Gurlitt - Zauberprinz" aus dem Jahr 2019 über den Gründer der Neuen Galerie der Stadt Linz, das heutige Lentos, dessen Wahlheimat ab 1940 Bad Aussee war. Gleich anschließend entstand die Idee zur aktuellen Ausstellung "in Bad Aussee mit Veranstalter und Kulturaktivist Hans Fuchs in einem Brainstorming zu Raubkunst, Arisierungen, Einlagerungen. Dann habe ich das Konzept, gleich nachdem Bad Ischl den Zuschlag bekam, eingereicht - und dann begann die lange Zeit des Wartens" - bis schließlich 2022 die Zusage kam. Korrespondierend zur gemeinsam mit der Expertin für NS-Kunstpolitik, Birgit Schwarz, kuratierten Ausstellung im Lentos - seit 1998 beschäftigt man sich mit Provenienzforschung und restituierte seither 13 Gemälde - konzipierte die Kunsthistorikerin auch eine Schau zu Wolfgang Gurlitt in Bad Aussee und Lentos-Direktorin Hemma Schmutz mit Gastkurator Markus Proschek eine zum Thema Raubkunst in Lauffen.