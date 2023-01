Die Posthof-Leiter Gernot Kremser und Wilfried Steiner resümierten zu Beginn das vergangene Jahr, in dem der Übergang von Lockdown zu einem "Sommer wie damals" und internationalen Gästen in der zweiten Jahreshälfte fließend gewesen sei. An 186 realisierten Abenden freute man sich am Hafen über 93.000 Besucherinnen und Besucher.

Fulminanter Start ins Musikjahr

Beim "Heimspiel" blickt man mit Betterov erstmals über Österreich hinaus. Am 28. Jänner bringt der junge Berliner Songwriter mit seinem aktuellen Album "Olympia" Indierock und Postpunk auf die Bühne, gefördert von Liveurope, einer EU-Initiative, die europäische Talente unterstützt. Ein heimisches Ausnahmetalent kommt am 3. März mit dem Klagenfurter Oskar Haag in den Posthof. Der Singer/Songwriter, der kürzlich den Live-Sound für eine moderne Interpretation von Shakespeares "Wie es euch gefällt" am Burgtheater lieferte, bringt sein im März erscheinendes Album "Teenage Lullabies" mit.

Slammerin und Rapperin Yasmo eröffnet das Festival mit der Klangkantine und ihrem dritten Album "Laut und Lost", es folgen The Tribute um Andie Gabauer und Richi Koch mit Musik von "Gabriel/Genesis/Collins" (21. Jänner) und "Zärtlichkeit" - oder eben nicht - im Kabarett von Christoph Fritz (26. Jänner).