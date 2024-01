Das neue Jahr hat erst begonnen und schon überlegt man, wohin man 2024 verreisen könnte. Denn schließlich arbeitet man hart genug und verdient sich hin und wieder eine kleine Auszeit. Ein Blick in den Kalender ist hier allerdings empfehlenswert, denn so kann man noch mehr Urlaubstage herausholen (vorausgesetzt, man arbeitet nicht am Wochenende und an den Feiertagen).