Tirol:

In Dölsach kann man die in Tirol einzigartige Römerstadt Aguntum besichtigen. Bei einer kostenlosen Führung gewinnt man in den restaurierten und wieder zugänglich gemachten Gebäuderesten und Stadtteilen Aguntums einen Einblick ins Alltagsleben einer wohlhabenden römischen Handelsstadt in den Alpen vor fast 2000 Jahren: Man erfährt etwa, wie die luxuriöse Wohnkultur im Atriumhaus war, wie das Einkaufen im Macellum oder das Handeln auf dem Forum von Aguntum ablief und wie die Bewohner:innen von vor 2000 Jahren ihre Freizeit gestaltet haben.