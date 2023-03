Polterer organisieren

Hier gilt es, dich zuerst mit der Braut / dem Bräutigam abzusprechen. Kleine Überraschungen dabei sind zwar toll, aber klärt unbedingt vorher ab, was gewünscht ist und was auf keinen Fall sein soll: Deine Braut will keinen Stripper? Dann respektiere diesen Wunsch. Der Bräutigam hat keine Lust, sich in irgendeiner Form zu kostümieren? Dann zwingt ihn bitte nicht dazu.

Wichtiger ist die Frage, wohin es gehen soll: Feiert man daheim, oder fährt man für ein verlängertes Wochenende an einen See, in die Berge oder gar an Meer? Wer soll dabei sein, wie viel Geld seid ihr bereit, für das Abenteuer auszugeben? (für gewöhnlich wird die Braut bzw. der Bräutigam von der Runde eingeladen). Soll es ein Relax-Erlebnis werden, oder wollt ihr durch die Clubs ziehen? Was passt zu eurer Braut / eurem Bräutigam?

Organisier dir die Telefonnummern der Leute, die dabei sein sollen und versammle sie alle in einem Chat zum Austausch. Tipp: Wo mehrere Leute zusammenkommen, entstehen natürlich viele Ideen und Befindlichkeiten. Hol die besten Ideen ein, aber denk dran: Du bist Trauzeuge/Trauzeugin, bei Differenzen kannst du overrulen, du hast das letzte Wort. Leg außerdem Deadlines fest: Wenn die Leute bis dahin keine Rückmeldung oder Input gegeben haben, Pech gehabt. Du kannst nicht auf alle Rücksicht nehmen!