Wenn ihr in nächster Zeit in der Wiener Innenstadt unterwegs seid, werden sie euch sicher ab und zu entgegenkommen: Diese bunt-fröhlichen Gruppen an Freunden und Freundinnen, die mit verrückten Outfits, Krönchen, Schleifchen, schrägen T-Shirts etc. uniformiert durch die Nacht ziehen. Und ja, vielleicht wirst du sogar ihr nächstes "Opfer", wenn sie (mehr und minder) Freiwillige suchen, mit denen die Braut / der Bräutigam ein Spiel absolvieren muss. Unser Rat: Lauf nicht sofort in die andere Richtung, sondern sei leiwand und mach den kurzen Spaß mit! Es handelt sich in der Regel um harmlose Peinlichkeiten, die niemandem weh tun, und du machst der Runde sowie den künftigen Brautleuten eine Freude damit.