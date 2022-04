Tanz in den Mai als moderner Hexensabbat

Heute werden in der Nacht vom 30. April allerhand Feste gefeiert, die den Sommer einläuten sollen. In ländlichen Gegenden gibt es immer noch Maifeuer sowie -bäume, während in der Stadt die Partywütigen in den Clubs in den Mai tanzen.

Die passende Mottoparty gibt es etwa im Wiener Viper Room. Der Szeneclub lädt zum “occult ritual music gathering” mit Neo-Folk, Medieval-Rock, Post Punk, Dark Ambient und mehr. Wer mehr in Mainstream-Partylaune ist, aber trotzdem in den Mai tanzen will, kann auch in der Pratersauna zur gleichnamigen Feier vorbeischauen.