Weitere Kultur-Termine 2023 in Salzburg:

Hier nochmal ein genauer Überblick der Veranstaltungshighlights in Salzburg für 2023 (Stand Dezember 2022). Änderungen sind vorbehalten.

1.1. Neujahrskonzert mit dem Salzburg, Großes Symphonieorchester Festspielhaus Vorarlberg 1.1. Neujahrskonzert des Salzburg, Salzburg Eisenbahner-Musikvereines Congress Salzburg 1.1. Neujahrskonzert der St. Johann/Pg., Sinfonietta St. Johann im Kongresshaus Pongau 2.1. Neujahrskonzert mit dem Goldegg, Schloss R.E.T. Chamber Brass Quintett 4.1. Stefan Leonhardsberger & Salzburg, Kleines Theater Martin Schmid "Rauhnacht" 5.1. Neujahrskonzert - mit dem Wals, Bachschmiede Salonorchester der Bad Reichenhaller Philharmonie 5.1. Musiktext-Performance Goldegg, Schloss "Gedankenfontänen" mit Bodo Hell & Georg Vogl 6.1. Dreikönigskonzert mit der Salzburg, Großes Bläserphilharmonie Festspielhaus Mozarteum Salzburg unter Hansjörg Angerer 6.1. Konzert Lunatic Winter Salzburg, MARK Raids mit Tulsadoom, Freakings und Tentoria 6.1. Neujahrskonzert Austria Oberdorf, Stadthalle Festival Symphony Orchestra 7.1. Neujahrskonzert 2023 mit Mittersill, Schloss "Wiener Ballhausorchester" und "Strauss-Dynastie" 9.1. Konzert Blues Unlimited Salzburg, Rockhouse 12.1. Kabarett maschek "Das war Salzburg, Szene 2022" 13.1. Konzert Pam Pam Ida Salzburg, OVAL 13.1. Kabarett Luis aus Wals, Bachschmiede Südtirol "Unterwegs" 13.1. Konzert Austrofred & Kurt Salzburg, ARGEkultur Razelli 13.1. Kabarett Chris Boettcher Hof, K.U.L.T. "Immer dieser Druck!" 13.1. Theater Chronos "Kunst" Seekirchen, KunstBox 14.1. Kabarett "Es ist nur eine Seekirchen, KunstBox Phase, Hase" 14.1. Konzert IQ Zero Saalfelden, Nexus 15.1. Konzertreihe St. Gilgen, Mozarthaus "Lichtblicke"mit dem Quartetto Bianco der Philharmonie Salzburg 15.1. Konzert Javus Quartett Tamsweg, Schloss Kuenburg 16.1. Kabarett Alex Kristan "50 Salzburg, Salzburg Shades of Schmäh" Congress 16.1. Konzert Raphael Wressnig Salzburg, Rockhouse feat. Gisele Jackson 17.1. Konzert Savage Master Salzburg, Rockhouse 18./19.1. Konzert Brahms-Zyklus der Salzburg, Großes Wiener Symphoniker Festspielhaus 18.1. Konzert Original Wals, Bachschmiede Musicians Of Elvis 19.1. 11. Nacht des Fado mit Salzburg, OVAL Sara Paixão & Carlos Leitao Ensemble 19.1. Konzert Oliver Welter und Salzburg, ARGEkultur Clara Frühstück 19.1. Konzert "Dr. Burneys Goldegg, Schloss Abenteuer" mit dem ensemble freimut 20.1. Kabarett Angelika Salzburg, OVAL Niedetzky "Der schönste Tag" 20.1. Konzert Jazz d'accord St. Johann/Pg., kultur:treff 20.1. Konzert The Bristol Club Saalfelden, Nexus feat. Os Dillinger 21.1. Uraufführung Musical "Das Salzburg, Landestheater fliegende Klassenzimmer" 21.1. Kabarett Die Wallküren Salzburg, Kleines Theater "Des werd scho wieder" 21.1. Kabarett Wiggerl "Des Wals, Bachschmiede merkt doch koa Sau" 21.1. Konzert Die Guten A-Band Saalfelden, Nexus und Crossroad 21.-28.1. Kabarett-Festival MotzART Salzburg, ARGEkultur 2023 21.1.-28.2. Ausstellung "Weltreise – Salzburg, Panorama Museum Bleib daheim!" 22.1. Konzert Benjamin Schmid & Salzburg, Jazzit Andreas Hofmeir 22.1. Kabarett Benedikt Salzburg, Kleines Theater Mitmannsgruber "Der seltsame Fall des Benedikt Mitmannsgruber" 23.1. Konzert King Of The World Salzburg, Rockhouse 24.1. Konzert "NGP - New Salzburg, Jazzit Generation Project" 25.1. Uraufführung "Der Salzburg, Kleines Theater Lawinenauslöser" von Anna Burzynska 26.1.-5.2. Festival "Mozartwoche" Salzburg, Großes mit u.a. der konzertanten Festspielhaus, Oper "Don Giovanni" von Felsenreitschule, W. A. Mozart Mozarteum, Mozart Wohnhaus, OVAL, Stiegl-Keller, Marionettentheater 26.1. Kabarett Elena Uhlig & Salzburg, OVAL Fritz Karl "Beziehungsstatus: erledigt" 26.1. Konzert "101-Approved" Salzburg, Rockhouse mit Mellow Mood, DJ Mykal 27.-29.1. Festival "3 Tage Jazz" Saalfelden, Nexus und Leogang, Bergbau- und Gotikmuseum 28.1. Konzert Victory, Inner Salzburg, Rockhouse Axis und Speed Limit 28.1. Kabarett Tom & Basti Wals, Bachschmiede "zeitlang" 28.1. Konzert "Im Dunkeln Goldegg, Schloss funkeln die Sterne" mit dem ensemble verve 28.1. Konzert BeatSeppsBand Bischofshofen, Pfarrzentrum 29.1. Theater "Stierwoscha & Hallein, Stadttheater Zeiserlfanga" 31.1. Premiere "Die Laborantin" Salzburg, Schauspielhaus von Ella Road Salzburg 2.2. Premiere "Lehman Salzburg, Kammerspiele Brothers" von Stefano Massini 2.2. Konzert Fritz Messner Salzburg, OVAL Solo 2.2. Konzert Parasol Caravan Salzburg, Rockhouse 2.2. Kabarett Die Wallküren Hallwang, Kulturzentrum "Des werd scho wieder" 3.2. Kabarett Martin Bermoser Salzburg, Kleines Theater und Alexander Kuchinka "Kreta Bua aus Favoriten" 3.2. Konzert Mosertrio Seekirchen, KunstBox 3.-16.2. 15. Internationale Salzburg, Mozarteum Mozartwettbewerb der Universität Mozarteum 4.2. Konzert Trianam Hof, K.U.L.T. 4.2. Konzert Poxrucker Sisters Mauterndorf, Festsaal 4.-10.2. Winter-Kunstfestival "Art Gasteinertal On Snow Gastein" 5.2. Konzert Brot & Sterne Salzburg, Jazzit 6.2. Kabarett Bernhard Murg Salzburg, Kleines Theater und Stefano Bernadin "Bis einer weint - Ein Abend zum Lachen" 8./9./10.2. Konzert ORF Salzburg, Großes Radio-Symphonieorchester Festspielhaus Wien spielt Mieczysław Weinberg 8.2. Premiere "Faust" von Salzburg, Landestheater Johann Wolfgang von Goethe 8.2. Konzert Pablo Brooks Salzburg, Rockhouse 10.2. Konzert GrenzWertig Hof, K.U.L.T. 10.2. Konzert Lady Sunshine & Wals, Bachschmiede Mister Moon 12.2. Konzert Harakiri For The Salzburg, Rockhouse Sky, Schammasch und Gaerea 12.2. Konzert Herbert Hofer & Tamsweg, Schloss Kuenburg Friends 13.2. Konzert Clarence Spady & Salzburg, Rockhouse Neal Black Band 13.-18.2. Astrid Lindgren Salzburg, OVAL Filmfestival 14. + 16.2. Tanz "New Faces New Salzburg, Szene, SEAD Dances" 15.2. Show Gery Seidl & Salzburg, OVAL Bernhard Egger & Band "Auf dem roten Stuhl" 16./17.2. Show Herrliche Damen Salzburg, OVAL "Voyage - Die Reise geht weiter" 16.2. Konzert Lemo Salzburg, Rockhouse 16.2. Kabarett Günter Grünwald Zell am See, Ferry Porsche "Definitiv vielleicht" Congress Center 18.2. Internationale Salzburg, Landestheater Ballettgala 18.2. Konzert E.S.O. PENIS Salzburg, Rockhouse RIOT, Sterz und Honey Bots 18./19.2. Faschingssoiree mit dem Salzburg, Mozarteum Orchester der Salzburger Kulturvereinigung 20.2. Konzert Norman Beaker Salzburg, Rockhouse Trio 22./23.2. Konzert Enigma Salzburg, Großes Variationen mit dem Festspielhaus Belgian National Orchestra und dem Klavier-Duo Silver/Garburg 22.-25.2. Festival "DIE Kabarett" Salzburg, Kleines Theater 22.2. Konzert Christian Salzburg, Rockhouse Steiffen 23.2. Kabarett Caroline Salzburg, OVAL Athanasiadis "Souvlaki Walzer" 24.2. Konzert Mozart und Salzburg, Großes Britten mit dem Belgian Festspielhaus National Orchestra und dem Klavier-Duo Silver/Garburg 24.2. Konzert Benjamin Schmid, Salzburg, OVAL Christian Wendt, Jarkko Riihimäki "Bach: Reflected Trio" 24.2. Konzert MiA. "Limbo" Salzburg, Rockhouse 26.2. Konzert Batushka und Hate Salzburg, Rockhouse 1./2./3.3. Tanz editta braun company Salzburg, Szene 2.3. Premiere "Lohn der Nacht" Salzburg, Schauspielhaus Salzburg 2.3. Konzert Katharina Straßer Salzburg, OVAL & Band 2.3. Die Nacht des Musicals Bad Hofgastein, Kursaal 3.3. Vorpremiere zur Tour Salzburg, Kleines Theater "(((ECHO)))" der Querschläger 3.3. Kabarett Dr. Bohl Salzburg, OVAL "ANABOHLIKA" 3.3. Visual Concert Matteo Seekirchen, KunstBox Haitzmann "Those we lost" 3.3. Konzert Katrin und Werner Wals, Bachschmiede Unterlercher 4.3. Uraufführung Oper "Des Salzburg, Landestheater Kaisers neue Walzer" von Alma Deutscher 4.3. Konzert Werner Wals, Bachschmiede Schmidbauer 7.3. Konzert Max Giesinger Salzburg, Szene 8.3. Premiere "Loriots Salzburg, Schauspielhaus Dramatische Werke" Salzburg 8.3. Show "25 Jahre Salzburg, Salzburgarena Riverdance" 9./10./11.3. 25 Jahre SKUSI - Theater Wals, Bachschmiede "No oiwei mia ....!" 10.3. Premiere "Wie man im Salzburg, Kammerspiele Leben alles richtig macht" 10.3. Komik-Show Mario Barth Salzburg, Salzburgarena "Männer sind Frauen manchmal aber auch...vielleicht" 10.3. Konzert Max Simonischek, Salzburg, OVAL Simone Kopmajer & Reinhardt Winkler 10.3. Konzert Dorian Concept, Salzburg, Rockhouse Zanshin, Kenji Araki 10.3. Konzert WÖR Goldegg, Schloss 10.3. Kabarett Kollektiv Tamsweg, Die Künstlerei Kollinski "77 Cent - Karriere kein Kinderspiel" 11.3. Konzert "Pizzera & Jaus" Salzburg, Salzburgarena 11.3. Kabarett Helmut Frauenlob Salzburg, Kleiner Theater "Künstlich" 11.3. Konzert Die Querschläger Hallwang, Kulturzentrum 15.3. Kabarett Ohne Rolf Salzburg, ARGEkultur "Seitenwechsel" 15.3. Kabarett Markus Langer Hallwang, Kulturzentrum "Zeitmillionäre" 16.3. Kabarett Toxische Pommes Salzburg, ARGEkultur "Ketchup, Mayo und Ajvar" 16.3. Kabarett Jan Philipp Salzburg, OVAL Zymny "surRealität" 16.3. Kabarett Markus Koschuh Salzburg, Kleines Theater "wOhnmacht" 16.3. Kabarett Luis aus St. Johann/Pg., Südtirol "unterwegs... Kongresshaus seit über 20 Jahren" 17.3. Premiere "Der erste Stein Salzburg, Schauspielhaus - Ein Todsündentanz" von Salzburg Bernhard Studlar 17.3. Konzert LYLIT Salzburg, ARGEkultur 17.3. Konzert Vincent Peirani - Salzburg, Jazzit Jokers 18.3. Premiere "Der Talisman" Salzburg, Landestheater von Johann Nestroy 18.3. Konzert Die Sterne Salzburg, ARGEkultur 18.3. Live-Podcast "Hawi D Salzburg, Salzburg Ehre" mit Paul Pizzera, Congress Gabi Hiller & Philipp Hansa 18.3. Konzert Querschläger Mauterndorf, Festsaal 20.3. Konzert Sari Schorr Salzburg, Rockhouse 23.3. Premiere "Die verlorene Salzburg, Schauspielhaus Ehre der Katharina Blum" Salzburg von Heinrich Böll 23.3. Konzert Russkaja, BZfOS Salzburg, Rockhouse (Bloodsucking Zombies from Outer Space) und Paddy and The Rats 23.3. Kabarett Markus Langer Hof, K.U.L.T. "Zeitmillionär" 23.3. Konzert Minguet Quartett Goldegg, Schloss "György Ligeti 100" 24.3. Konzert Tankcsapda Salzburg, Rockhouse 24./25.3. Konzert Die Querschläger Goldegg, Schloss 26.3. Konzert Gerhard Polt & Hallein, Pernerinsel Die Well-Brüder aus'm Biermoos 29.3.-2.4. 52. Rauriser Rauris, u.a. Mesnerhaus Literaturtage (Haus für Kultur & Literatur), Gasthof Grimming 30.3. Musikalischer Erzählabend Salzburg, Michael Köhlmeier und Marionettentheater Hans Theessink "Westernhelden" 30.3. Konzert Pöbel MC Salzburg, Rockhouse 31.3. Konzert Froschauer Thalgau, W2.0 - Wartenfelser Kulturforum 31.3. Konzert Lungau Big Band Goldegg, Schloss 1.-10.4. Osterfestspiele Salzburg Salzburg, Festspielhaus, mit "Tannhäuser" von Felsenreitschule, Richard Wagner sowie Mozarteum, Szene Salzburg Orchester- und Kammerkonzerten 1.-10.4. Kunstmesse "Art & Antique Salzburg" 2.4. Konzert 40 Jahre Lungau Mauterndorf, Festsaal Big Band 4.4. Konzert Ian Fisher & Band Salzburg, Rockhouse 6.4. Konzert Fantasy Salzburg, Salzburgarena 6.4. Konzert DŸSE Salzburg, Rockhouse 6.4.-8.10. Ausstellung "Johann Salzburg, Salzburg Museum Bernhard Fischer von Erlach (1656–1723) – zum 300. Todestag" 9.-14.4. TanzImpulse Salzburg: Salzburg, ARGEkultur PerformDance #33 - International Workshop & Performance Festival 11.4. Konzert Bruckner Salzburg, Rockhouse 12.4. Konzert Kreiml & Samurai Salzburg, Rockhouse 13.4. Kabarett Gebrüder Moped Salzburg, ARGEkultur "Nennt eure Kinder nicht ernst" 14.4. Konzert Trombone Thalgau, W2.0 - Attraction Wartenfelser Kulturforum 15.4. Ballett-Premiere Salzburg, Landestheater "Jolanthe/Der Nussknacker" von Pjotr Iljitsch Tschwaikowsky 15.4. Konzert Mojo Blues Band Hof, K.U.L.T. 15.4. Musikkabarett Bluatschink Wals, Bachschmiede "Der Schöne und das Biest" 16.4. Comedy-Show Kaya Yanar Salzburg, Salzburgarena "Fluch der Familie" 16.4. Konzert Akkordeon Wals, Bachschmiede Vielharmonie 16.4. Konzert Waldauf Ensemble Tamsweg, Schloss Kuenburg 18.4. Konzert Spider Murphy Salzburg, Salzburgarena Gang & Münchner Freiheit 19./20.4. Konzert Salzburg, Großes Frühlingssymphonie mit Festspielhaus dem Mozarteumorchester Salzburg 19.4. Konzert Akua Naru Salzburg, Jazzit 19.4. Konzert Lou Asril Salzburg, Rockhouse support: Toby Whyle 20.4. Konzert Louie's Cage Salzburg, OVAL Percussion 20.4. Konzert folkshilfe Salzburg, Rockhouse 20.4. Kabarett Athanasiadis + Wals, Bachschmiede Furrer "Julia & Romeo" 21.4. Konzert Widmann spielt Salzburg, Großes Weber mit dem Festspielhaus Mozarteumorchester Salzburg 23.4. Konzert Melissa Salzburg, Salzburgarena Naschenweng 26.4. Kabarett Dirk Stermann Salzburg, ARGEkultur "Zusammenbraut" 27.4. Konzert Esther Graf Salzburg, Rockhouse 28.4. Premiere "Das Gewicht der Salzburg, Kammerspiele Ameisen" von David Paquet 28.4. Konzert Herbert Pixner Salzburg, Großes Projekt Festspielhaus 28.4. Konzert 5/8erl in Ehr'n & Salzburg, ARGEkultur Jazzorchester Vorarlberg 29.4. Premiere "Die Argonauten" Salzburg, Landestheater von Franz Grillparzer 29.4. Premiere "Die Salzburg, Schauspielhaus Dreigroschenoper" von Salzburg Bertolt Brecht und Kurt Weill 29.4. Konzert RUSTY - "Las Wals, Bachschmiede Vegas Show" 2.5. Konzert Sharktank Salzburg, Rockhouse 3.-6.5. Gallery Weekend Salzburg Salzburg, Galerien und Kunsträume 4.5. Konzert Clara Luzia Salzburg, ARGEkultur 5.5. Ballett-Uraufführung "Vom Salzburg, Probenzentrum Lichten und Dunklen" Aigen 6.5.-1.11. Ausstellung "Wasser. Salzburg, Volkskunde Genuss und Bedrohung" Museum 8.5. Konzert Big Joe Louis Salzburg, Rockhouse 10./11.5. Konzert "Mein Vaterland" Salzburg, Großes mit dem Deutschen Radio Festspielhaus Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern 10.-14.5. 15. Literaturfest Salzburg, Literaturhaus Salzburg u.a. 11./12.5. Kabarett Stefan Verra Salzburg, OVAL "Körpersprache GENDERT nicht" 12.5. Konzert "Blechacz spielt Salzburg, Großes Liszt" mit dem Deutschen Festspielhaus Radio Philharmonie, Saarbrücken Kaiserslautern 11.5. Konzert Manuel Randi Trio Wals, Bachschmiede 12.5. Musikkabarett Stefan Otto Hof, K.U.L.T. "Gmahde Wiesn" 13.5. Muttertagskonzert Lilly Wals, Bachschmiede Naneen & Die Gigolos "Veronika, der Lenz ist da!" 15.5. Premiere "Greta" - Eine Salzburg, Schauspielhaus theatralische Recherche 16.5. Konzert Martin Kohlstedt Salzburg, ARGEkultur 18.-21.5. 37. Paul Hofhaimer Tage - Radstadt und Umgebung, Festival für Alte Musik & verschiedene Orte Neue Töne 22./23.5. Festival Symphonic Dance Salzburg, SEAD 23.5. Konzert Tocotronic Salzburg, Rockhouse 25.5. Premiere "Union Place - Salzburg, Schauspielhaus Platz der Nationen" von Salzburg Elise Wilk 25.5. Konzert Roy Bianco & Die Salzburg, Rockhouse Abbrunzati Boys 26.-29.5. Salzburger Festspiele Pfingsten mit u.a. Glucks "Orfeo ed Euridice" 27.5. Kabarett maschek "Spin! Salzburg, Szene Wie man dreht und wendet" Ende Mai Festival "Supergau für Salzburg, Lungau zeitgenössische Künste" 2.6. Konzert Lola Marsh Salzburg, Rockhouse 3.6. Premiere "Die Fledermaus" Salzburg, Landestheater von Johann Strauss 6.6. Kabarett Monika Gruber Salzburg, Salzburg "Ohne Worte" Congress 7.6. Konzert "Ich will dem Salzburg, Große Schicksal in den Rachen Universitätsaula greifen" 9.6. Konzert Moving Voices Wals, Bachschmiede 10.6. Komik-Show Luke Mockridge Salzburg, Salzburgarena "TRIPPY" 12.-25.6. Festival Sommerszene Salzburg, Szene und andere Spielstätten 16.6. Konzert Innviertler Wals, Bachschmiede Hoagascht 17.6. Kabarett Benedikt Wals, Bachschmiede Mitmannsgruber "Der seltsame Fall des Benedikt Mitmannsgruber" 18.6. Konzert JBO und Ochmoneks Salzburg, Rockhouse 21.6. Kabarett Lisa Eckhart Wals, Bachschmiede "BOUM" 23.6. Konzert Die Hollerstauden Wals, Bachschmiede 30.6.-30.7. Festspiele Golling - Golling, Burg Kunst & Kulinarik 30.6. Konzert Bertl Mütter "So Thalgau, W2.0 - leicht - so schwer" Wartenfelser Kulturforum 12.7.-30.8. Theaterfestival für Tamsweg und St. Michael junges Publikum "Simsalabim" 17.7.-12.8. Internationale Salzburg, Mozarteum Sommerakademie Mozarteum 18.7.-12.8. Festival "Hölle am See" St. Gilgen, Mozarthaus 20.7.-31.8. Salzburger Festspiele mit Salzburg, u.a. Haus für u.a. "Le nozze di Figaro" Mozart, Großes von Wolfgang Amadeus Festspielhaus, Mozart, "Macbeth" und Felsenreitschule, "Falstaff" von Giuseppe Domplatz, Landestheater, Verdi, "Die griechische Perner-Insel Hallein Passion" von Bohuslav Martinů, uvm. 2.-4.8. Kindermusikfestivals St. St. Gilgen, Mozarthaus Gilgen 7.-9.9. Herbstlärm-Festival - St. Johann/Pg., Tage der musikalischen kultur:treff Vielfalt 8.9. Konzert Symphonic Brass Thalgau, W2.0 - Trio Wartenfelser Kulturforum 15.-16.9. Lake Rock Festival Salzburg, Salzburgarena 20.9. Kabarett Olaf Schubert Salzburg, Szene "Zeit für Rebellen" 21.9. Konzert Ringsgwandl & Salzburg, Szene Band "Wuide unterwegs" 23.9. Comedy-Show Addnfahrer Oberndorf, Stadthalle "S'Lem is koa Nudlsubbn" 28.9. Konzert Julian Le Play Salzburg, Rockhouse 2.-22.10. Salzburger Kulturtage Salzburg, verschiedene Orte 7.10. Kabarett Martin Frank Salzburg, Salzburg Congress 13.10. Kabarett Han's Klaffl "40 Hof, K.U.L.T. Jahre Ferien. Ein Lehrer packt ein ..." 13.10. Konzert LiberTango Thalgau, W2.0 - Wartenfelser Kulturforum 17.10. Konzert Josh. "Live '23" Salzburg, Szene 26.10. Kabarett Christine Salzburg, ARGEkultur Eixenberger "Einbildungsfreiheit" 1.11. Konzert Sido Salzburg, Salzburgarena 10.11. Konzert Vagabond Souls Thalgau, W2.0 - Wartenfelser Kulturforum 23.11. Kabarett Walter St. Johann/Pg., Kammerhofer "Oh Du Kongresshaus Fröhlicher" 30.11. Kabarett Science Busters Salzburg, ARGEkultur "Planet B - Die Jubiläumsshow - 15 Jahre Science Busters" 1.12. Kabarett Erika Ratcliffe Salzburg, ARGEkultur "Bad Boy" 2.12. Konzert Florian Höfer Thalgau, W2.0 - Trio Wartenfelser Kulturforum 7.-10.12. Rave On Snow 2023 Saalbach, verschiedenen Orte