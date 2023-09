Alles rund um Apfel und Kernöl

Wer zum ersten Mal in der Umgebung unterwegs ist, fängt am besten beim Apfelmuseum in Kelz (Haus des Apfels) an. Die Sammlung ist als "lebendiges Museum" konzipiert und lässt so die Besucher:innen an jedem Schritt des Obstanbaus in der Steiermark teilhaben. Im Rahmen des Apfelstraßen-Herbstes können dort neue und alte Sorten verkostet werden.

Und weil steirische Aktionstage einfach nicht ohne "Böll-Böll-Kernöl" (für alle Nicht-Steirer:innen: "Kürbiskernöl") auskommen, bietet die Steirerkraft Kernothek fast täglich eine Ölmühlen-Führung an.