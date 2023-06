Großzügige Schenkung

Grundlage der Schau ist eine "großzügige Geste" in Form einer Schenkung, wie Generaldirektor Klaus Albrecht Schröder am Montag bei der Presseführung betonte. Die Werke stammen aus einem Konvolut, das Baselitz für sich behalten hatte. Sowohl die Albertina als auch das Partnermuseum der Ausstellung, The Morgan Library in New York, durften jeweils 50 aus knapp 200 Zeichnungen, Aquarelle und Gouachen auswählen. 2021 wurde in Wien die Auswahl getroffen, jeweils abwechselnd ein Blatt von der Wiener und der New Yorker Abordnung gewählt.