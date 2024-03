Obwohl das aktuelle Regenwetter nicht gerade nach Frühlingsbeginn schreit, starten Blumengärten Hirschstetten am 12. März in die Sommersaison 2024. In der Gartenanlage wurden dafür rund 40.000 Tulpenzwiebeln und rund 30.000 Stiefmütterchen in den Farben Rosa, Gelb und Orange ausgepflanzt. Besonders beeindrucken wolle man heuer mit dem 400 Quadratmeter großen Blumenbeet beim Pavillon, wie es in einer Aussendung heißt.

Die diesjährige Auswahl an Frühlingsblumen sei zudem breit gefächert, das Sortiment hält Stiefmütterchen, Tulpenzwiebeln, Narzissen und Kaiserkrone in Gelb und Orange zum Bewundern bereit.