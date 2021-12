Event-Tipps in Wien am 25. und 26. Dezember

"Hänsel und Gretel" & "Lady in the Dark"

Karl Dönchs Inszenierung der Märchenoper von Engelbert Humperdinck sorgt am 25. Dezember für beste Unterhaltung für Groß und Klein in der Volksoper. Tags darauf wird Kurt Weills musikalisch wie dramaturgisch außergewöhnliches Stück „Lady in the Dark“ gezeigt: Musical und Psychoanalyse zugleich!