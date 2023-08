Radfahrtraining in der Stadt

Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahre können sich ohne Voranmeldung Fahrräder und Helme ausleihen und das Radfahren üben. Unterstützt werden sie von Trainer:innen, die den Kindern die Verkehrsregeln erklären.

Nachwuchs-Radfahrer:innen ab dem zehnten Lebensjahr können sich so auf die Radfahrprüfung vorbereiten und diese in den Sommerferien absolvieren. Angeboten werden die Kurse an verschiedenen Standorten in Wien, unter anderem im Verkehrsgarten Elisenstraße im 23. Bezirk oder am Radspielplatz in der Seestadt.