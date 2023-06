Bühnen und Programm

Neun Bühnen sind quer über die Stadt verteilt worden. Wer die Vorstellungen ohne viel Anstrengung in den Alltag integrieren möchte, wählt wahrscheinlich die geografisch nächste Location. Aber es spricht auch einiges für die anderen Bühnen. Hier einige nützliche Infos für den Besuch:

Schwimmen erlaubt:

Der Herderpark (11. Bezirk), Schrödingerplatz (22. Bezirk) sowie Mühlschüttelpark (21. Bezirk) sind gut an eine Wasserstelle angebunden, was zu Kultur & Schwumm einlädt. Im 11. hat man ein angrenzendes Familienbad zur Verfügung und im 22. Bezirk ist die Alte Donau (Höhe U-Bahn “Alte Donau”) nicht weit weg. Den Vogel schießt aber der Mühlschüttelpark ab, der von den Veranstaltungen selbst als “eine der schönsten Spielstätten des Kultursommer Wien” bezeichnet wird. Warum? Weil die Location direkt am Ufer der Alten Donau liegt.