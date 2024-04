Aus der Alternativen Szene

Neumodern? Mitnichten: Die erste Poetry Slam-Veranstaltung fand bereits 1986 in Chicago statt, in den 1990er-Jahren trat die Kunstform (die vor allem in der alternativen Szene angesiedelt ist) ihren weltweiten Siegeszug an. Auch in Wien gibt es seit geraumer Zeit immer mehr Poetry Slam-Events, die nicht zuletzt durch ihre Vielfalt und Kreativität überzeugen: Von Lyrik über Lautmalerei, bis hin zu Alltagsprosa, Tagebucheinträgen oder Mundartdichtung ist alles erlaubt.

Hier ein Überblick kommender Veranstaltungen.