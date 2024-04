42 Streckenkilometer zwischen Reichsbrücke und Burgtheater am Sonntag, 21. April. Fünf Streckenkilometer auf der Ringstraße um die Innenstadt am Samstag, 20. April. Dazu das große Zielareal zwischen Burgtheater und Rathaus: Wenn am Wochenende Tausende Teilnehmer:innen beim Vienna City Marathon ihr Bestes geben, soll die Stadt vorbereitet sein.

Insgesamt werden am Samstag und Sonntag rund 42.000 Sportliche an den diversen Laufevents rund um den VCM teilnehmen. Florian Holecek, Head of Production, fällte von Seiten der Veranstalter darum bereits am Donnerstag eine vorläufig positive Bilanz. "Das ist das drittgrößte Teilnehmerfeld, das wir je an einem Wochenende hatten", so Holecek gegenüber der APA. "Wir merken, dass die Leute nach Corona wieder Lust auf das Laufen haben."