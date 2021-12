4 kreative Kurse, die du zu Weihnachten verschenken kannst

Die Lockdowns haben uns entschleunigt und unser Interesse für handwerkliche Projekte geweckt. Allen voran hat das Töpfern unsere Aufmerksamkeit erregt. Wer will nicht mal einen Moment à la “Ghost – Nachricht von Sam” erleben? Tonhalle, Potteria und Rami sind nur drei von zig Wiener Locations. In Graz bietet unter anderem das Lendwerk, in Linz die Tonwerkstatt und in Innsbruck das Naturwerk solche Kurse an.