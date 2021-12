Warum ich Weihnachten bewusst ohne meinen Partner feiere

“Christmas without you, like a mystery with no clues, like fireworks with no fuse”, sangen Dolly Parton und Kenny Rogers 1984. Dieser Song drückt genau das aus, was ich an Weihnachten empfinde – aber eben nur zum Teil. Denn natürlich vermisse ich meinen Partner, wenn ich an der festlichen Tafel sitze. Trotzdem würde ich nicht auf die Idee komme, das Fest mit ihm gemeinsam zu feiern.