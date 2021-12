Mache Pläne

Natürlich ist es ein Luxus, Tage einfach auf sich zukommen zu lassen, besonders, wenn man nicht arbeiten muss. Aber gerade wenn es dein erstes Weihnachten alleine ist, schadet es nicht, den Abend bzw. die Feiertage ein wenig vorzuplanen und dich daran zu halten. Nimm dir Aktivitäten vor, am besten mit ungefähren Uhrzeiten, und setze alles möglichst entsprechend um. So bleibst du beschäftigt, Langeweile hat also keine Chance. Und nicht zuletzt gibst du deinem Fest so eine Struktur, an der du dich festhalten kannst.