Dankbarkeit ausdrücken

Vielleicht nicht für jede/n das Richtige, kann aber im Kreis der Familie sehr schön werden: Jedes Familienmitglied schreibt auf kleine Zettel, wofür er/sie in diesem Jahr dankbar war. Dann wirft man die Zettel in eine Box, mischt sie und liest sie sich gegenseitig vor. Das kann lustig und berührend werden und das Gefühl der Zusammengehörigkeit stärken. Und darum sollte es ja gehen an diesem Abend!