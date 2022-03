Kunsthaus Bregenz

Den Höhepunkt für viele Kunstfans bietet schließlich wohl die Kunstbiennale in Venedig: Dort steht am 21. April nicht nur die Eröffnung des von Jakob Lena Knebl und Ashley Hans Scheirl bespielten Pavillons mit dem Titel "Invitation of the Soft Machine and Her Angry Body Parts" auf dem Programm. Bereits einen Tag davor präsentiert das Kunsthaus Bregenz anlässlich seines 25-Jahr-Jubiläums in der Scuola di San Pasquale eine Schau der beiden Künstlerinnen Otobong Nkanga und Anna Boghiguian.