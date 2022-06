Für ihre raumfüllenden Installationen verspinnt die japanische Künstlerin Chiharu Shiota Alltagsgegenstände mit Fäden zu Geflechten. In ihrem Projekt "Across The River" für die Landesgalerie Niederösterreich wird sie ab 11. Juni einen Bezug zur Stadt Krems und der Region herstellen und mit der Architektur des Hauses in Dialog treten.