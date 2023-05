Gleich vorweg: Es handelt sich nicht um die gleiche Ausstellung! Das wäre auch terminbedingt gar nicht möglich: “Van Gogh – The Immersive Experience” eröffnet am 2. Juni 2023 in der Grazer Messehalle A und “Van Gogh Alive” begrüßt ab 17. Juni im Messezentrum Salzburg die Besucher:innen.

Wie unterscheiden sich die immersiven Schauen?

Van-Gogh-Ausstellung in Salzburg

“Van Gogh Alive” tourt schon seit Jahren durch die Welt. Laut eigenen Angaben wurde die Ausstellung in rund 70 Ländern gezeigt – nun ist Salzburg an der Reihe. Es stehen hier klar die Bilder Van Goghs im Fokus: 3.000 Werke werden auf die Wände des Ausstellungsraumes projiziert und mit Licht sowie Musik stimmungsvoll untermalt.

Bei der überlebensgroßen Projektion rücken die Details in den Vordergrund und die Besucher:innen haben das Gefühl, Teil der Bildwelt zu werden. Die Ausstellung möchte Erwachsene, aber auch Kids und Jugendliche dazu einladen, sich mit den Werken Van Goghs auseinandersetzen.