Schöne Gastgärten und Terrassen in Wien-Umgebung

Verlässt man die Stadt in südlicher Richtung, tauchen immer wieder kleine Badeseen auf (klingendes Beispiel: “Badesee Ozean” in Guntramsdorf). Und genau an einem solchen See – dem “Windradlsee” – befindet sich auch das Restaurant Südufer. Auf der Terrasse speisen Gäst:innen direkt am Wasser, mediterrane Kost sowie Cocktails stehen auf der Karte.

Danfoss-Straße 7, 2353 Guntramsdorf

Di bis Sa: 17:00 – 01:00 Uhr

(Sonntag & Montag Ruhetag)