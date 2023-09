Was braucht man, um am Morgen richtig in die Gänge zu kommen? Eine ordentliche Tasse Kaffee! Am Montagmorgen holen wir uns nicht einfach irgendeinen Coffee-to-go, sondern machen einen Abstecher ins Balthasar, dem Spezialisten in der Kategorie "Third wave of coffee". Ihr Credo: Wie lieben Kaffee – und das schmeckt man auch. Die Kaffeebar legt großen Wert auf Nachhaltigkeit, ihre Bohnen werden aus der heimischen Rösterei "Wildkaffee" bezogen. Hier setzt man auf Qualität statt Quantität – die Auswahl an Kaffeevariationen ist überschaubar, sie überzeugen allerdings mit Aroma und Intensität.

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 7:30 bis 19:00 Uhr, Samstag 9:00 bis 17:00 Uhr.

Praterstraße 38, 1020 Wien

> Mehr dazu: Cappuccino oder Cold Brew? Unsere Café-Geheimtipps in Wien