Szene Open Air - 1. bis 3. August

From the East to the West: Das Szene Open Air ist das größte Pop-Rockmusik-Festival in Westösterreich und lädt auch heuer wieder an den Alten Rhein in Lustenau. Laut wird es 2024 mit Flogging Molly, Wanda und Electric Callboy - unter anderem natürlich.