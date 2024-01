Alte Klassiker und ganz viel Nostalgie

Wer in seiner Jugend eine Emo-/Scenephase durchgemacht hat, weiß – es war keine Phase. Zumindest trifft es heute immer noch auf viele von uns zu, die in ihrer Playlist nach wie vor die Klassiker der alten MP3-Player verewigt haben. Kein Heartbreak der Welt konnte besser als mit dem Song "I Hate Everything About You" von Three Days Grace oder "I Don't Love You" von My Chemical Romance verarbeitet werden.

In der Arena hatte man am Samstagabend also die Möglichkeit, genau diese von Herzschmerz und innerer Zerrissenheit geprägten "harten Zeiten" Revue passieren zu lassen. Seufz.