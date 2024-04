Party-Programm an der Donau

Verschiedene Kollektive wie "Juicy Club", "30 Dancing" und das "Nachtschicht Revival" haben sich als Teil des Programms im Maya Garden angekündigt. Auch für all jene, die gerne früher feiern und dafür auch früher ins Bett gehen, ist etwas geplant: Der "Jolly Rogers Club", Wiens erster Day-Time-Club, eröffnete Anfang 2024 an derselben Adresse wie der Maya Garden seine Pforten. Ab 19.00 Uhr gibt es hier Club-Überraschungen, besonders an den Wochenenden ...