Mama geht tanzen

Endlich können sich auch Mütter eine Auszeit im Club genehmigen, wenn auch nur für ein paar Stunden. Aber genau darum geht es bei dem Format, das in diversen Bundesländern veranstaltet wird. Die Öffnungszeiten von "Mama geht tanzen" sind 20 Uhr abends bis 2 Uhr morgens vorverlegt, sodass am nächsten Tag wieder halbwegs fit in den Alltag gestartet werden kann.