Aber wie kommt man überhaupt dazu und welche Voraussetzungen und Talente braucht es für eine/n professionelle/n DJ/DJane? Muss man auf alle Musikwünsche reagieren? Und wie lässt man in einem Club die Stimmung hochkochen?

Wir haben mit dem Wiener House- und Tech-House-DJ GarryVee über die Finessen eines Berufs gesprochen, der die Nacht zum Tag macht.

Wann hat sich herausgestellt, dass du beruflich DJ werden möchtest?

Ich habe um 2011 herum als LJ (Lichttechniker) angefangen. Da die LJs in den meisten Fällen neben dem DJ platziert sind, konnte ich so sehr viel sehr schnell lernen. Es hat nicht lang gedauert, bis ich dann zu Beginn des Abends die Warm-Ups spielen dürfte. Musik war stets ein Teil von mir und meinem Leben. In der Schule habe ich immer Mixtapes für die Exkursionen gemacht oder meinen PC zu den Home Partys mitgeschleppt. Eines Tages habe ich mir gesagt: "Was kann eigentlich so Schlimmes passieren, wenn ich mich komplett darauf einlassе?"

Überspitzt gefragt: Kann heutzutage nicht jede/r mit Laptop und Apps ein DJ / eine DJane sein?

Sagen wir es so: Nicht jeder, der eine Pfanne und einen Löffel hat, ist ein Koch! Jede/jeder kann DJ sein, solange die Motivation und die Leidenschaft vorhanden sind.

Ist in der DJ-Szene, so wie in anderen Musikrichtungen, der Männeranteil stark größer? Wie sieht es mit der Anzahl an DJanes in Österreich aus?

Die Szene ist offen für alle. In meinem Umfeld freuen wir uns, wenn eine DJane oder sogar ein DJane-Duo dabei ist. Österreich hat einige DJanes, die beachtliche Erfolge feiern und große Bühnen bespielen, sowohl national als auch international.