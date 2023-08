23 Stationen, 23 Geschichten

Ein neuer Audioguide, die in der Hearonymus-App aufrufbar ist, soll dies nun ändern: Ab sofort liefert sie kostenlos Einblicke in das Natur- und Freizeitparadies Alte Donau. Der Guide richtet sich an treue Fans, aber auch Gelegenheitsbesucher:innen, die mehr erfahren möchten.

An 23 virtuellen Stationen gibt es spannende, oft auch überraschende Geschichten aus Vergangenheit und Gegenwart des Gewässers zu hören. Außerdem werden die zahlreichen Ruder- und Segelvereine, die modernen Badestege sowie traditionellen Strandbäder vorgestellt.