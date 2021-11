Gemeinsam Kochen in der Makery

Der Härtetest für die Kompatibilität: Funktioniert es gemeinsam in der Küche? Ausprobieren kann man das in Wiens Selbstkoch-Restaurant "The Makery". Statt bekocht werden ist hier Do-It-Yourself angesagt. Aus 30 Gerichten kann man sich das eigene Traum-Menü zusammenstellen, an einem Kochplatz erfährt man per Video das genau Rezept und enthält Anweisungen zur Zubereitung. Ein Date, dass man so schnell nicht vergisst!