Normalerweise schwitzen wir ja nicht so gerne sichtbar vor anderen Menschen. Eine Sauna jedoch ist der richtige Ort, um Sorgen, Ängste, Probleme und schlechte Gedanken durch die Schweißdrüsen aus dem Körper zu verbannen. Gut, ein Saunabesuch muss nicht immer so deep sein. Manchmal will man sich einfach porentief aufwärmen, vor allem, wenn sich draußen der Schneematsch stapelt und der eisige Wind durch die Straßen weht.

In Wien gibt es zahlreiche Saunen, deren Besuch gar nicht teuer ist. Im alltäglichen Treiben geht dies häufig unter. Hier ein kleiner Selfcare-Reminder und eine Liste mit den schönsten Saunen sowie Dampfkammern der Stadt.