Kabarett in Österreich: "Frauen waren oft nur ‚optischer Aufputz‘"

Sie haben sich in Ihren Büchern intensiv mit der der Kabarettgeschichte bis zum Jahr 2000 auseinandergesetzt. Was fasziniert Sie so daran?

Mich fasziniert die Vielfalt, die vielen Entwicklungen und Veränderungen. Kabarett ist vor allem eine sehr verdichtete, zeithistorische Quelle.

Inwiefern?

Von den Themen her, die in den Programmen behandelt und angesprochen werden, aber auch von seiner ganzen Form her ist das Kabarett ein zeithistorischer Ausdruck. Von Nummernkabarett über musikalisches Kabarett bis hin zum politischen Kabarett – oder, was vor allem in der letzten Zeit zu sehen ist, zum Unterhaltungskabarett.

Warum gab es in den letzten Jahren so eine starke Entwicklung hin zum Unterhaltungskabarett?

Das ist gesellschaftlich bedingt und wohl den multiplen Krisen in allen möglichen Bereichen geschuldet. Die Leute wollen einfach unterhalten werden und sich nicht auch noch am Abend in einer Vorstellung mit Problemen auseinandersetzen.