Schränkt Political Correctness die Kreativität ein? Hat man im Hinterkopf ständig Angst, gecancelt zu werden?

Pizzera: Dazu fällt mir unser Song "Mi Amor" ein. Wir wollten mit der Nummer der Scheinheiligkeit des Musikmarkts den Spiegel vorhalten, weil es darf beispielsweise problemlos "Blow my whistle, baby" und "Fuck You" in Radio-Songs gesungen werden, weil es eben die englische Sprachbarriere gibt. Und wenn du "Hijo de puta" singst [spanisch für "Motherfucker"; Anm.], verstehen alle "Ich hol die Butter" und sofort gibt es Menschen, die sich darüber beschweren, dass das sexistisch sei. Aber eigentlich handelt es sich hierbei um die Beschimpfung von einem Mann, sprich: Misogynie kann es schon mal nicht sein.

Dieses Beispiel veranschaulicht einen merkwürdigen Umstand im Musikmarkt: Fremdsprachig darfst du alles sagen, aber auf Deutsch wirst du gescholten und gleich mal gar nicht gespielt. Aber Angst, dass wir gecancelt werden, haben wir nicht.

Ihr legt es also drauf an, zu provozieren?

Fellner: Absolut, das macht ja Spaß! Vieles im AUT of ORDA-Kosmos kommt einfach aus der Richtung Spaß an der Freude. Und Spaß an der Möglichkeit, ein bisschen anders zu wirken als andere Künstler:innen.

Pizzera: Wir alle wissen, wie Seiler und Speer und Pizzera & Jaus klingen. Bei AUT of ORDA dürfen wir ein bisschen mehr edgy sein, ein bisschen frecher, ein bisschen mehr "No fucks given!". Das ist, was den Reiz am Projekt ausmacht.

Wollt ihr die heimische Musikszene aufmischen und vielleicht dazu anregen, sich mehr zu trauen?

Fellner: Es gibt sehr wohl Künstler:innen, die sich etwas trauen, nur finden diese in der breiten Wahrnehmung nicht statt. Es gibt halt sehr viel kalkulierte Musik, die sehr brav ist.

Pizzera: Musik, die keinem weh tut. So eine Musik ist aber Einheitsbrei. Aber eine Wahrheit, die nicht weh tut, kann nur die falsche sein.

Fellner: Aber natürlich hat auch solch eine Musik ihre Daseinsberechtigung!