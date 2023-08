Es kommt nicht oft vor, dass man dieselbe Band innerhalb von zwei Wochen gleich zwei Mal zu sehen bekommt. Die Ärzte haben es in diesem Sommer möglich gemacht. Nur wenige Tage nach ihrem Auftritt am diesjährigen Frequency Festival (wohlgemerkt gab es sie im Juni auch am Nova Rock Festival zu sehen), kündigten die Berliner kurzfristig ihre "Herbst des Lebens"-Tournee an, die in Wien am Dienstag ihren Auftakt feierte. Das zweite Konzert folgt am Mittwoch.

Die Tour wurde vor etwa zwei Wochen verkündet, dem Erfolg tat dies keinen Abbruch, der Run auf die Tickets war entsprechend (wie man auch am Dienstag anhand der vielen Fans sah, die mit "Suche Tickets!"-Schildern von der Arena noch ihr Glück versuchten).