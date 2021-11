Ohnedies bereits ein Nachholtermin wäre der Auftritt von Elektronik-DJ Fritz Kalkbrenner am 15. Dezember in der Wiener Arena. Ähnliches gilt für die heimische Indieformation My Ugly Clementine, die seit der Veröffentlichung ihres viel gelobten Debüts "Vitamin C" im März 2020 etliche Tourneetermine neu planen mussten. Ihr heuriger Jahresabschluss soll am 19. Dezember, ebenfalls in der Arena, über die Bühne gehen.