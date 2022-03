Welche Maßnahmen müssen beim Ausgehen eingehalten werden?

Wahrscheinlich hätte es kaum jemand für möglich gehalten, dass die Clubs so schnell wieder öffnen dürfen. Mit dem 5. März, der nun offiziell als Freedom-Day bezeichnet wurde, treten die Corona-Maßnahmen außer Kraft – Dennoch wird in jedem Bundesland mit der Lockerung der Einschränkungen unterschiedlich umgegangen. Was also gilt beim Club-Opening tatsächlich?