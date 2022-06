(2. Juli bis 5. August)

Ebenfalls ein Fixstarter im Theatersommer in NÖ sind die traditionellen Nestroy Spiele in Schwechat. Das Motto 2022: "Nur Ruhe!" – das wünschen sich viele von uns in dieser zermürbenden, krisengeschüttelten Zeit. In den 30er- und 40er-Jahren des 19. Jahrhunderts dürfte es nicht viel anders gewesen sein, wie Nestroy mit dieser amüsanten Posse bewies ....