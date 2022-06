Auch in Wiesen spielt in diesem Sommer wieder die Musik, und zwar so richtig laut! Die Marktgemeinde am Rande des Rosaliengebirges im Burgenland ist seit Jahren ein heimischer Inbegriff für gute Musik und Festivals der Extraklasse. Das abwechslungsreiche Programm 2022 bietet verschiedenste Konzerte (darunter auch das prestigeträchtige Jazz Fest), Shows und auch Kabarett: