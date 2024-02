Mit Romantik nichts am Hut zu haben gilt nicht als Ausrede, um einen schönen Valentinstag zu planen. Denn es braucht nicht viel, um dem oder der Liebsten Aufmerksamkeit, Zeit und etwas Ausgefallenes zu schenken. Einige Museen in Wien bieten heuer zum Beispiel tolle Aktionen für Verliebte an. Auch im Prater geht es am 14. Februar romantisch zu: Kuscheln im Wurstelprater oder schmusen im Planetarium?

Was man alles in Wien am Valentinstag unternehmen kann? Hier einige Ideen.