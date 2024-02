Oberösterreich: Am See

Ein Wellnesshotel direkt am See? Auch das hat Österreich zu bieten, und zwar in Traunkirchen. Am Ufer des Traunsees erhebt sich der Traunstein – wer in der Sauna einen Panoramablick genießen möchte, sollte sich das Hotel Das Traunsee genauer ansehen. Infrarotkabinen, Eisgrotte, Erlebnisdusche, Teelounge und direkter Seezugang sind hier ebenso zu finden.

Klosterplatz 4, 4801 Traunkirchen