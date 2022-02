Munch selbst lernen wir in chronologischer Reihenfolge kennen, wobei das Hauptaugenmerk dem Spätwerk gilt. Seine in vielen Variationen existierende "Madonna" ist dabei früh gesetzt, führt über zu einprägsamen Bildern wie der "Straße in Åsgårdstrand", dem "kranken Kind" oder "Zwei Jungen am Strand". Sein Pessimismus und die Selbstzweifel, seine Sicht auf eine gespaltene Gesellschaft oder die generell oft sehr düstere Grundstimmung: All das sind Aspekte, die sich in der ein oder anderen Form im Werk der ebenfalls gezeigten Künstler wiederfinden.