In den USA wird jedes Jahr der Black History Month gefeiert, um die Errungenschaften der Schwarzen Communities in den Vereinigten Staaten zu ehren. Auch in Europa und hierzulande soll mit verschiedenen Veranstaltungen mehr Bewusstsein geschaffen werden. Bereits seit einigen Jahren ist der Februar voll von Events, Workshops und Ausstellungen, die die Kultur und Geschichte der Community in Wien feiern.

Hier findet ihr einen Überblick zu Veranstaltungen in Wien rund um den Black History Month.