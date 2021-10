Filmfestival: Viennale

Noch bis 31. Oktober läuft Österreichs größtes Filmevent in diversen Kinos der Stadt. Wer noch ein Stückchen von der Viennale abhaben will, sollte ein Ticket für "The Power of the Dog" (28. Oktober, 17:30, Gartenbaukino). Der Film von Jane Campion gilt in ExpertInnenkreisen jetzt schon als ein Oscar-Favorit. Oder man versucht es mit einem ungewöhnlichen Musical aus Frankreich: In "Annette" (29. Oktober, 23:00, Gartenbaukino) singen die ProtagonistInnen darüber, dass sie singen – meta! Und Royal-Fans werden sich am 30. Oktober nicht das Screening vom Lady Di-Film "Spencer" (23:00, Gartenbaukino) entgehen lassen.