Clubbings

In den Feiertag tanzen kann man am Montag bei einigen Veranstaltungen: Das neue Maya Garden lädt zum nostalgischen "Nachtschicht Revival", während ein Stückchen weiter am Handelskai 265 das Technoboot in See sticht. Die kultige Pratersauna wiederum feiert 14-jähriges Jubiläum und lädt zur großen Sause, während im U4 die 80er-Jahre lautstark wiederauferstehen.