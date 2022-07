Das sind die Highlights vom ImPulsTanz Festival 2022:

Tanztheater Wuppertal: Pina Bausch - Vollmond

Auftakt am 7. Juli macht Pina Bauschs 2006 uraufgeführtes Werk “Vollmond”. Das von der Choreografin 1973 gegründete Ensemble “Tanztheater Wuppertal” ist für die Uraufführung in Österreich an drei Terminen im Burgtheater zu sehen und handelt vom Rausch der Liebe, dem sich die TänzerInnen der Kompanie in Form von wilden Wasserspielen hingeben.