Versteckte Orte & hoch hinaus:

Wie schon erwähnt kann man im Rahmen der Langen Nacht jene Orte in Kirchen entdecken, die sonst nicht zugänglich für Besuchende sind. So finden etwa in der Votivkirche im Laufe des Abends mehrere Turmführungen statt. In Maria Treu und der Breitenfelder Kirche darf man einen Blick auf den Dachboden werfen. In letzterer wird dabei auch die zweitgrößte Orgel Wiens bestaunt.

Nichts für Angsthasen ist die Turmbesteigung des Kagraner Angers: Innerhalb der Kirche kommt man bis zu den Glocken – aber nur, wer schwindelfrei ist. Und im Rahmen der Turmführung in der Pfarre Breitensee darf man, wenn man das möchte, selbst einen Text von der Kanzel sprechen und im Priesterstuhl Platz nehmen.

Verspieltes für Groß & Klein:

Abwechslung gibt es beim Flohmarkt im Häferl (das ist die Evangelische Gustav-Adolf-Kirche), auch kann man sich in der Votivkirche Sagen rund um des Teufels Beitrag zu Kirchenbauten in Europa anhören oder beim Kirchen-Karaoke in der Gemeinde Neufünfhaus mitsingen.

Ehrgeizige nehmen im Bibelzentrum beim MuseumsQuartier am Biblischen Pub-Quiz oder am Escape-Erlebnis "Exit the Church", ebenfalls in der Gemeinde Neufünfhaus, teil.

Kulinarisches Programm:

Da in Italien am 2. Juni der Nationalfeiertag begangen wird, gibt es unter den Arkaden der Minoritenkirche Erfrischungen vom Eissalon Schwedenplatz. Warum genau dort? Weil es sich bei diesem Gotteshaus um die italienische Nationalkirche Wiens handelt.

Wer in Ruhe genießen will, ist im Café Ephata richtig: Es ist Wiens einziges Kaffeehaus mit einer Kapelle im darunterliegenden Keller.